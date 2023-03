라포엠, 오는 8일 새 미니앨범 'The Alchemist' 발매

크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)이 세련된 무드의 티징 콘텐츠를 공개해 컴백 기대감을 최고조로 끌어올렸다.라포엠(박기훈·유채훈·정민성·최성훈)은 지난 2일과 3일 공식 SNS에 두 번째 미니앨범 'The Alchemist'(디 알케미스트)의 티저 이미지와 영상을 추가 업로드했다. 사진 속 블랙 슈트를 입은 네 멤버는 강렬한 눈빛으로 시크한 카리스마를 발산했다.함께 공개된 영상에는 완벽한 몰입도를 자랑하는 멤버들의 티저 이미지 촬영 현장 메이킹이 담겼다. 영상에는 신보의 1번 트랙 'Find The Light'(파인드 더 라이트)가 배경음악으로 삽입, 웅장한 분위기로 '라포엠만의 NEW ERA'를 예고한다. 특히 멤버 전원이 앨범 제작 전반에 참여한 가운데, 유채훈은 사진 디렉팅을 주도해 라포엠만의 색깔을 녹여내기 위해 더욱 심혈을 기울였다는 후문이다.라포엠은 오는 8일 새 미니앨범 'The Alchemist'를 발매해 운명 극복 대서사시의 찬란한 서막을 연다. 타이틀곡은 'The Fire'(더 파이어)로 어떤 고난과 역경이 와도 가슴 속 작은 불씨의 불을 지펴 극복하겠다는 각오가 담겼다.한편, 라포엠은 오는 8일 새 미니앨범 'The Alchemist'를 발매한 뒤, 25~26일 서울을 시작으로 4개 도시에서 투어 콘서트를 펼친다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr