'음원킹' 방탄소년단 정국 '美빌보드' 차트 'Dreamers' 12주→'Left and Right' 33주 진입

방탄소년단(BTS) 정국이 미국 빌보드(Billboard) 차트에서 'Dreamers'와 'Left and Right'로 롱런 히트 행진을 이어가고 있다.미국 저명한 음악 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(2월 18일 자)에 따르면, 정국의 '2022년 FIFA(피파) 카타르 월드컵' 공식 사운드트랙 'Dreamers'(드리머스)가 '글로벌(미국 제외)' 에서 153위를 차지했다.'Dreamers'는 스트리밍과 음원 판매량을 토대로 순위를 집계하는 '글로벌(미국 제외)' 차트에 '12주 연속' 으로 차트인하는 막강한 음원 파워를 자랑했다.또 정국이 미국 싱어송라이터이자 팝스타 찰리 푸스와 협업한 'Left and Right'(레프트 앤드 라이트)는 빌보드 '글로벌(미국 제외)' 차트에 171위로 이름을 올렸고 '33주 연속' 진입하는 브레이크 없는 장기 흥행 질주를 이어갔다.'Dreamers'와 'Left and Right'는 2월 16일 자 빌보드 베트남 '핫100'에 74위, 89위로 12주, 32주째 랭크됐다.'Left and Right'는 최근 미국에서 100만 유닛 이상 판매됐고, 정국은 K팝 아이돌 '최단' 기간 100만 판매고를 올리는 신기록을 세웠다.앞서 정국은 'Left and Right'로 K팝 아이돌 '최초', '최장' 기간 '17주 연속' 으로 '핫 100'에 진입하는 대기록을 세우기도 했다.이와 함께 'Dreamers'는 역대 월드컵 공식 사운드트랙 '최초'로 빌보드의 디지털 송 세일즈 차트 1위를 비롯해 '2주 연속' 월드 디지털 송 세일즈 차트 1위까지 싹쓸이하며 '월드컵송'의 역사적인 위업을 달성했다.정국은 자신의 솔로곡 'Stay Alive'(스테이 얼라이브)와 '시차'(My Time)로 '핫100' 차트 95위, 84위에 각각 오른 바 있다. 'Stay Alive'는 한국 웹툰 OST '최초'로 '핫 100' 차트에 진입하는 눈부신 성과를 거두었다.정국은 단독 보컬에 참여한 'Waste It On Me'(웨이스트 잇 온 미)로 89위, 'Savage Love'(새비지 러브)로 1위, 유닛곡이자 작사, 작곡에 참여한 'Stay'(스테이)로 22위, 작곡에 참여한 일본어곡 'Flim Out'(필름 아웃)으로 81위 등 순위로 '핫100' 차트에 이름을 올린 바 있어 세계 대중 음악계 지표인 빌보드에서 대활약 행보를 펼쳐왔다.한편, 정국은 미국 저명한 음악 매체 롤링스톤(Rolling Stone)이 발표한 '역사상 가장 위대한 가수 200인'( 200 Greatest Singers of All Time)에 선정됐다.정국은 한국 남자 가수로서는 유일하게 이름을 올리는 영예를 안으며 '대세 K팝 아이콘'의 위상을 떨쳤다.