블랙핑크 리사가 탄탄한 바디라인을 드러냈다.최근 리사는 " Hong Kong BLINKS! Thank you for another memorable three days together💖 Will forever cherish this special time with you all"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 리사는 볼륨감 넘치는 보디라인을 뽐내 감탄을 자아냈다. 특유의 비글 매력과 어우러지는 상큼한 패션이 시선을 끈다.블랙핑크 멤버들은 지난해 서울과 북미, 유럽 지역 투어를 끝마치고, 올해는 아시아와 오세아니아를 순회하는 공연을 진행하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr