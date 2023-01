/사진 = 소유진

배우 소유진이 외식사업가 백종원과 결혼 10주년을 맞아 이벤트를 펼쳤다.소유진은 19일 "어느덧 10년. 부부가 되어 가정을 이루고 아이 셋의 부모가 되고. 서로에 대해 계속 새롭게 알아가고. 점점 사랑과 신뢰가 쌓여간다"며 "나도 항상 감사해 여보야"라고 적었다.이와 함께 공개된 사진에서 소유진은 백종원이 보낸 꽃다발을 들고 밝게 미소 짓고 있다. 꽃과 함께 배달된 카드에는 '평생을 감사한 마음으로 살고 있습니다. -남편 백종원'이라는 글이 적혀있다. 이와 더불어 아이들이 고사리 손으로 쓴 결혼 10주년 축하 메시지도 시선을 끈다.이에 소유진은 백종원의 신청곡이라며 A-ha의 'Take On Me' 어쿠스틱 버전을 기타 치며 부르는 영상을 첨부해 눈길을 끌었다.한편, 소유진은 2013년 백종원과 결혼해 슬하 1남 2녀를 뒀다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr