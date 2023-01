효연 / 사진=효연 인스타그램

소녀시대 효연이 근황을 전했다.효연은 지난 16일 자신의 인스타그램 계정에 "Good to see you #말레이시아 출장중"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 거울 셀카를 찍고 있는 효연의 모습이 담겨있다.한편, 효연이 속한 SM 프로젝트 유닛 GOT the beat(갓 더 비트)는 지난 16일 첫 미니앨범 'Stamp On It'(스탬프 온 잇)을 발매했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr