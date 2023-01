고아라 /사진=텐아시아 DB

배우 고아라가 킹콩 by 스타쉽으로 이적한 가운데, 소감을 밝혔다.고아라는 9일 "함께하게 돼서 너무 기쁩니다♥️ 좋은 작품으로 곧 인사드릴게요♥️ #행복해요"라는 글을 게재했다.앞서 킹콩 by 스타쉽은 고아라와의 전속 계약 사실을 알렸다. 이진성 대표는 "고아라는 연기에 대한 뜨거운 열정뿐만 아니라 다재다능한 매력까지 갖춘 훌륭한 배우다. 앞으로 든든한 동반자이자 파트너로서 고아라와 함께하며 그가 가진 재능을 맘껏 펼칠 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 밝혔다.고아라는 지난 2017년부터 인연을 맺은 아티스트컴퍼니를 떠나 킹콩 by 스타쉽에 새 둥지를 틀었다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr