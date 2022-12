블랙핑크 로제가 반려견과의 사진을 공개했다.최근 로제는 "Just in time for Christmas 🫶🏼"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 로제는 편안한 차림으로 휴식을 즐기는 모습. 화장기 없는 수수한 얼굴에도 여신 비주얼을 자랑하고 있어 눈길을 끈다.K팝 걸그룹 최대 규모 월드투어를 진행 중인 블랙핑크는 올해 서울 콘서트를 시작으로 총 15개 도시 26회 공연을 펼치는 빼곡한 스케줄 속에도 폭발적인 에너지를 보여주고 있다. 2023년부터는 아시아, 오세아니아 대륙으로 향해 더 많은 글로벌 팬들과 교감할 전망이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr