블랙핑크 리사가 탄탄한 몸매를 뽐냈다.최근 리사는 "Hello Berlin! Another one for the books👍Such a fun two nights with our BLINKS!!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 리사는 군살 하나 없는 몸매를 드러냈다. 화려한 의상을 입고 남다른 아우라를 뽐내기도.한편 블랙핑크의 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 안무 영상 유튜브 조회수가 13억 회를 돌파했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr