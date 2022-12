더보이즈 주연. / 사진=텐아시아DB

더보이즈 주연이 '봉사활동을 함께 하고 싶은 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 12월 12일부터 12월 18일까지 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '봉사활동을 함께 하고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 더보이즈 주연이 하트 129개를 얻어 1위에 올랐다. 더보이즈는 지난 6일 주요 음원사이트를 통해 데뷔 5주년을 기념하는 겨울 스페셜 싱글 '올 어바웃 유(All About You)'의 음원과 뮤직비디오를 발표했다. 이번 신곡 '올 어바웃 유'는 더보이즈 멤버들이 공식 팬덤인 더비에게 전하고 싶은 메시지를 진정성 있는 가사로 담아낸 스페셜 싱글이다. 미드 템포의 어쿠스틱 팝 장르인 이 곡은 멤버 주연, 큐, 선우, 에릭이 직접 작사에 참여해 한해 동안 큰 사랑을 보내준 팬들을 향한 달콤한 고백과 특별한 의미를 함께 전했다. 더보이즈는 지난 2~3일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 데뷔 5주년 팬콘 '더비 로드(THE BOYZ FAN CON:THE B-ROAD)'를 마쳤다.2위는 하트 113개를 획득한 방탄소년단 뷔가 차지했다. 방탄소년단의 'DNA' 뮤직비디오는 최근 15억뷰를 돌파했다. 'DNA'는 2017년 9월 발표한 'LOVE YOURSELF 承 'Her''의 타이틀곡이다. 이로써 방탄소년단은 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)'와 'Dynamite'에 이어 통산 세 번째 15억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 'DNA'는 '우리 둘은 태초부터 운명적으로 얽혀 있으며, DNA부터 하나였다'는 메시지를 담아 청춘의 풋풋하고 패기 넘치는 사랑의 마음을 표현한 곡이다. 일렉트로 팝 기반에 어쿠스틱한 기타 선율이 어우러져 업그레이드된 사운드를 선사한다. 방탄소년단은 'DNA'와 앨범 'LOVE YOURSELF 承 'Her''로 미국 빌보드 메인 차트인 '핫 100'과 '빌보드 200'에 동시 진입했다. 이는 한국 가수로서 최초의 기록으로 당시 'DNA'는 '핫 100'에 4주 연속 차트인 했고, 'LOVE YOURSELF 承 'Her''는 '빌보드 200'에 6주 연속 머물렀다.다음으로 세븐틴 승관이 하트 102개를 받아 3위를 기록했다. 세븐틴은 최근 미국 로스앤젤레스의 해머뮤지엄에서 개최된 'LA3C' 페스티벌에서 'Building K-ulture Bridges: Culture Ambassador Award'(문화홍보대사상)을 받았다. 'LA3C'는 빌보드, 롤링스톤 등 미국 대표 음악 매체를 산하에 둔 펜스키 미디어 그룹이 주최하는 페스티벌이다. 세븐틴은 로스앤젤레스 주립 역사공원에서 열린 'LA3C' 페스티벌 메인 스테이지에 올라 1시간가량 단독 공연을 펼쳤다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '크리스마스를 함께 보내고 싶은 여자 가수는?', '크리스마스를 함께 보내고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr