르세라핌 허윤진이 힙스러움을 뽐냈다.최근 허윤진은 "some of my quiet photos recently"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 허윤진은 화면 가득한 눈, 코, 입으로 청량한 미모를 뽐냈다. 탄탄한 몸매와 화려한 이모구비가 보는 이들의 시선을 끌었다.한편 르세라핌과 뉴진스가 미국 공영 라디오 방송 NPR 뮤직이 선정한 ‘2022 베스트 송 100’에 이름을 올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr