전미라, '절친 동생' 황희찬 얼굴 대문짝만하게…오늘만큼은 찐 여진구

테니스 선수 전미라가 대한민국 16강 진출에 감격했다.3일 전미라는 "우리나라 선수들🇰🇷 너무너무 자랑스러워요♥️ 전후반 뛰는내내 같이 뛰는 마음으로 소리내며 응원 했고 기도 했어요!!! 모든 선수들을 다치지 않고 뛰게 해달라고 응원 했지만 그중 가족같은 우리 #황희찬선수 #이강인선수 얼마나 간절히 응원 했는지🙏원치않게 아프기도 했고 주전이 되지않아 혹시 그라운드에서 못 뛸까봐 매일매일 가족의 마음으로 기도하고 누나들 한테 응원 보내고 안부 묻고 진짜 피말렸는데... 기도가 닿았나봐요⚽️🙏하나님 감사합니다. #황희찬선수 #미라누나 라고 써서 보내준 싸인티 너무 고마워요♥️🥹😭 #이강인선수 진짜 짱귀요미 #황희찬선수 진짜 짱멋쟁이#손흥민선수 진짜 다갖춤 #태극전사 사랑해요♥️ #대한민국16강 #커몬 #여러분자랑좀할께요😅 #조현우선수 힘내세요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 전미라는 황희찬과 함께 셀카를 찍었다. 전미라는 황희찬의 누나 황희정과 SBS '골때리는 그녀들'에서 함께 호흡을 맞춘 바 있다.한편 카타르 월드컵 16강 대진표는 △네덜란드(A조 1위) vs 미국(B조 2위), △아르헨티나(C조 1위) vs 호주(D조 2위), △프랑스(D조 1위) vs 폴란드(C조 2위), △잉글랜드(B조 1위) vs 세네갈 △일본(E조 1위) vs 크로아티아(F조 2위), △브라질(G조 1위) vs 한국(H조 2위), △모로코(F조 1위) vs 스페인(E조 2위), △포르투갈(H조 1위) vs 스위스(G조 2위)다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr