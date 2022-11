아나운서 출신 방송인 신아영이 카타르 현지에서 월드컵 한국 국가대표 팀을 응원했다.28일 신아영은 “Here to win! Let 's go team Korea”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 신아영은 붉은색 축구 유니폼을 입고 카타르 알라이얀 에듀케이션 시티 스타디움 앞에서 포즈를 취하고 있다.한편, 신아영은 2018년 미국 금융업에 종사하는 하버드 동문과 결혼했으며 지난 9월 16일 득녀 소식을 알렸다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr