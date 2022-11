케이팝 뮤지션 박서연이 일렉트로닉 R&B 음악 “Time To Fly”로 찾아왔다.강렬한 신디사이저와 부드럽고 서정적인 피아노, 드럼 연주가 조화를 이루며 분위기 있는 도입부를 지나 폭발하는 목소리의 후반부를 함께 하는 “Time To Fly”는 일렉트로닉 R&B곡으로 맑고 투명한 목소리를 가진 박서연만의 느낌으로 해석했다.특히 박서연이 직접 작사에 참여하여 싱어송라이터로서 실력 있는 면모를 보여주는 곡 “Time To Fly”의 프로듀싱 및 작곡에는 레드벨벳, 청하, 에일리 등 다양한 아티스트의 곡을 작업한 Jay Lee가 참여했다.우빈 텐아시아 기자 bin0604 @tenasia.co.kr