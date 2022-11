송윤아 / 사진=송윤아 인스타그램

배우 송윤아가 근황을 전했다.송윤아는 지난 8일 자신의 인스타그램 계정에 "I'm gonna do something new,fun,difficult for a while"(나는 한동안 새롭고 재밌고 다른 것을 할거야)라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 지인들과 식사 자리를 갖고 있는 송윤아의 모습이 담겨있다.한편, 송윤아는 2009년 배우 설경구와 결혼, 슬하에 아들을 두고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr