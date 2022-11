방탄소년단 지민, K팝 스타 SNS 팔로워 10월 최다 증가…세계 인물 개인 1위

방탄소년단 지민이 인스타그램에서 10월 한 달 동안 가장 많은 팔로워를 모은 K팝 스타 1위를차지하며 인기를 빛냈다.K팝 팬덤 데이터를 집계하는 스페이스 오디티의 '케이팝 레이더'에 따르면 지민이 10월 한달간 인스타그램에서 116만 7431명의 팔로워가 증가해 K팝 스타중 가장 많은 팔로워를 모았다.지민은 357만 4921 팔로워가 증가한 7월과 228만 5084 팔로워 증가의 8월에 이어10월도 가장 많은 팔로워를 모은 K팝 스타 1위에 오르며 게시물 업로드의 낮은 빈도수에도 인스타그램 최강자의 면모를 뽐내고 있다.특히 인스타그램에서 지민의 고유 해시태그 ‘#JIMIN’이 7000만을 목전에 둔 6900만 언급량을 돌파해 자체 기록을 경신하며 2019년부터 현재까지 세계 인물 개인 1위로 왕좌를 굳건히 지키고 있다.또 지민의 OST 'With You'(위드 유)는 인스타그램 릴스 배경음악으로 4일 0시 기준 14만 4000회 이상 사용되며 방탄소년단 멤버들의 OST중 가장 많이 사용된 곡으로 사랑받고 있다.지민은 지난해 12월 인스타그램 개인 계정 개설 직후 단 2개의 게시물로 글로벌 인플루언서 마케팅 플랫폼 '하이프오디터'(HypeAuditor)의 분석결과 TOP1000 순위에서 19위에 오르며 기다렸다는 듯 뜨거운 반응을 모았다.2022년 1월에는 소셜 미디어 통계 사이트 'Socialtracker'의 참여율 분석결과 47.78%로 멤버중 1위에 올라 대중들의 높은 관심도를 가늠케했으며, 8월 23일 기준 한국에서 가장 영향력 있는 인스타그램 계정 1위를 기록한 바 있다.지민은 방탄소년단 공식 인스타그램에 공개된 ‘버터’의 4번째 콘셉트 포토가 소셜 미디어 통계 분석 사이트 'Path of Ex' 선정 2022년 전 세계 인스타그램 최다 댓글 톱9 중 8위(200만 이상)에 올라 개인 계정 개설 전부터 막강한 인기를 누려왔다.이는, 한국 뿐만 아니라 아시아 유명인 중 최고이자 유일하게 순위에 이름을 올린 것으로 온라인상에서의 폭발적 화제성을 입증했으며, 해당 사진에 세계적인 스타 제니퍼 로페즈가 '좋아요'로 팬심을 전해 큰 화제를 모으기도 했다.한편 지민의 해시태그 '#JIMIN'은 트위터에서 일상어로 분류되어 더 이상 트렌딩이 되지 않을 정도이며 틱톡에서는 1214억 뷰를 돌파하는 등 인스타그램과 더불어 SNS를 휩쓰는 대체불가의 '잇보이' 행보로 그 위상을 실감케하고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr