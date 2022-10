그룹 방탄소년단 정국이 감탄사가 절로 나오는 외모를 뽐냈다.정국은 26일 "까따르~"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.사진 속 흑발의 정국이 검은색 의상을 입고 무결점 피부를 뽐내며 카메라를 응시하는 모습이 담겼다.한편 정국이 속한 그룹 방탄소년단은 최근 공식 SNS를 통해 'Us, Ourselves, and BTS 'We' 스페셜 8 포토-폴리오 'Self Camera'' 프리뷰 사진을 멤버 별로 공개해 관심을 모았다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr