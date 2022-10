/사진=공효진 인스타그램

배우 공효진이 웨딩드레스 자태를 공개해 시선을 끈다.공효진은 12일 자신의 인스타그램에 "my one and only..i' m ready!"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 웨딩드레스를 입고 있는 공효진의 다리가 담겼다. 운동화와 빨간 양말이 가지런히 놓여있고, 공효진은 결혼식 준비를 마친 모습인 듯하다. 이를 접한 오윤아는 "꺄~~!!!! ♥♥♥"라고 댓글을 달았다.한편 공효진은 10세 연하 가수 케빈오와 11일(현지시각) 미국 뉴욕에서 결혼식을 올린다. 절친인 배우 엄지원, 정려원 등이 참석한 것으로 알려졌다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr