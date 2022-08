방탄소년단 정국, 영화 '뉴 문' 패러디 사진에 '트와일라잇' 공개…"이것이 현실이 되면?"

'트와일라잇'이 방탄소년단(BTS) 정국을 차기 영화 주인공으로 언급해 눈길을 끌었다.최근 뱀파이어와 인간 소녀가 사랑에 빠지는 이야기를 그린 영화 '트와일라잇'(Twilight)의 공식 트위터 계정이 정국의 개인 화보를 패러디한 사진에 열렬한 관심을 나타내 전세계 팬들의 이목을 끌었다.트위터에서 아미로 활동하고 있는 한 팬은 정국이 지난 12일 공식 SNS에 'Me, Myself, and Jung Kook' 글과 함께 공개한 개인 화보 사진에 '트와일라잇'의 속편 '뉴 문'의 영어 제목 'The Twilight Saga new moon' 을 합성한 패러디 사진을 게재했다.해당 패러디 사진에는 창백한 피부에 더 붉게 빛나는 눈동자, 강렬하게 번진 입술, 헝클어진 머리 카락 등 마치 뱀파이어를 보는 듯한 정국의 모습이 담겨있으며 'The Twilight Saga new moon' 글귀가 더해져 마치 '뉴 문' 영화 포스터를 보는 듯한 리얼함을 안겼다.이에 트와일라잇 공계는 해당 패러디 사진을 인용해 "이것이 실제로 현실이 되면, 그 다음은 어떻게 될까요?"(and when this actually becomes real, THEN WHAT?)라는 글을 트위터에 남기며 정국이 '뉴 문' 주인공으로 출연하는 영화에 대한 상상력을 자극하기도 했다.특히, 트와일라잇 공계의 해당 게시물에는 "그러면 확실히 역대 최고 수익을 올린 영화가 될 것이야" "전정국이 주연을 맡은 세계 최대 뱀파이어 시리즈를 만들거야!" "그런 다음 나를 벨라로 캐스팅해줘" "빨리 전정국과 함께 새 영화를 만들어줘" "뱀파이어 정국이 다음 대작이 될 것이야" 등 긍정적이고 재미있는 댓글들이 달렸고 8만 8000 '좋아요'를 나타내는 뜨거운 화제를 보였다.트와일라잇 공계 외에도 인스타그램, 유튜브뮤직도 정국이 게재한 개인 화보 영상에 댓글을 남기기도 했다.정국은 방탄소년단 공식 인스타그램을 통해 'Me, Myself, and Jung Kook, 스페셜 8 포토-폴리오' 라는 글과 함께 무드 '이너 셀프' 티저(Mood 'Inner Self' Teaser) 개인 화보 영상을 공개했다.이후 인스타그램(instagram) 공식 계정은 "다들 "땡큐 정국" 이라고 이야기한다"(everyone say "thank you jung kook") 며 해당 정국의 개인 화보 영상 게시물에 댓글을 남기며 관심과 애정을 쏟았다.이어서 '유튜브뮤직'(youtubemusic) 공식 계정 또한 '갑자기, 정국이 오고 있다!!'(and just like that, Jungkook is coming!!) 라며 댓글로 설렌 기대감을 드러냈다.이를 접한 팬들은 "공계들도 반한 뱀파이어 정국 효과♥" "설레이는 우리 마음!! 공계들도 다 똑같네" "역시 명작을 알아보는 공계들" 등 열띤 호응이 나타내기도 했다.해당 영상 속 정국은 양 손으로 얼굴을 가리고 한쪽 눈만 노출한 채 정면을 바라보며 신비롭고 오묘한 분위기를 자아내 보는 이들을 홀렸다.정국의 손등에 반짝이는 표식과 프릴이 달린 화이트 블라우스, 젖은 헤어, 고풍적인 소품, 붉은 피빛의 배경 등은 마치 뱀파이어 영화를 연상케 했고 의미심장한 서사 눈빛은 궁금증을 한껏 자아냈다.이와 함께 정국은 시크, 치명, 몽환, 카리스마, 화려함 등 오감을 자극하는 강렬한 매력과 환상적인 조각 미남 비주얼도 뽐냈다.한편, 정국의 'Me, Myself, and Jung Kook' 솔로 화보는 공개된 첫 날부터 폭발적인 반응을 이끌어 냈다.12일 소셜네트워크서비스(SNS) 트위터의 월드와이드(전세계) 트렌드에는 'JEON JUNGKOOK', 'JUNGKOOK'이 각각 1위를 차지했고, 'VAMPIRE JUNGKOOK' 2위, '#Editor_JK' 3위, '#Photo_Folio' 6위, 'MYSELF AND JUNGKOOK' 7위, 'VAMPIRE JK' 8위, 'JJK1 IS COMING' 20위 등 정국 관련 키워드가 대거 싹쓸이했다.또한 트위터 미국 실시간 트렌드에 'JUNGKOOK' 1위, 'VAMPIRE JUNGKOOK' 3위, 'MYSELF AND JUNGKOOK' 3위, 'VAMPIRE JK' 5위, 'JEON JUNGKOOK' 12위, 한국 실시간 트렌드에는 '뱀파이어' 1위, '#Editor_JK' 9위 등이 이름을 올렸고 세계 최대 검색 엔진 구글에서는 전세계 뱀파이어 관련 검색 1위에 정국의 이름이 오르기도 하는 등 국내를 비롯해 전세계에서 강력한 화제성과 인기를 보여줬다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr