사진제공=플레디스 엔터테인먼트

그룹 프로미스나인의 송하영, 박지원, 이서연, 이채영, 백지헌이 교통사고를 당했다.플레디스엔터테인먼트는 26일 "지난 25일 멤버 송하영, 박지원, 이서연, 이채영, 백지헌이 탑승한 차량에 교통사고가 발생했다. 다행히 멤버들 및 함께 탑승한 구성원 모두 크게 다치지 않았으며, 빠르게 응급실로 이동해 진단 및 치료를 받았다"고 밝혔다.멤버들은 오늘(26일) 정밀한 검사와 치료를 받았다. 멤버 모두 골절은 없으나 근육통과 타박상으로 인해 주기적인 치료가 필요하다는 진단을 받았다. 플레디스는 "멤버 5명의 경우 향후 며칠간 회복 상황을 지켜보아야 하므로 오는 27일 컴백 스케줄을 곧바로 소화하는 것은 무리가 될 수 있다는 의료진 소견을 받았다"고 설명했다.프로미스나인 미니 5집 'from our Memento Box'는 예정대로 발매되지만 발매 기념 온·오프라인 미디어 쇼케이스 및 팬 쇼케이스는 진행하기 어렵다면서 "언론 및 팬 여러분의 양해를 부탁드린다"고 했다.소속사는 "멤버 송하영, 박지원, 이서연, 이채영, 백지헌은 컨디션 회복 상황에 따라 향후 스케줄에 유동적으로 참여하거나, 안무 소화가 어려울 수 있다"고 양해를 구하면서 "5명의 멤버가 하루 빨리 건강한 모습으로 팬 여러분을 만날 수 있도록 치료와 회복에 최선을 다하겠다"고 전했다.안녕하세요. 플레디스 엔터테인먼트입니다.프로미스나인 멤버들의 건강 상태 및 향후 스케줄 관련해 안내드립니다.6/25(토) 프로미스나인 멤버 송하영, 박지원, 이서연, 이채영, 백지헌이 탑승한 차량에 교통사고가 발생했습니다. 다행히 멤버들 및 함께 탑승한 구성원 모두 크게 다치지 않았으며, 빠르게 응급실로 이동해 진단 및 치료를 받았습니다.6/26(일) 보다 정밀한 검사와 치료를 받은 결과, 멤버 모두 골절은 없으나 근육통과 타박상으로 인해 주기적인 치료가 필요하다는 진단을 받았습니다. 또한, 해당 멤버 5명의 경우 향후 며칠간 회복 상황을 지켜보아야 하므로 6/27(월) 컴백 스케줄을 곧바로 소화하는 것은 무리가 될 수 있다는 의료진 소견을 받았습니다.이에 6/27(월) 프로미스나인 미니 5집 'from our Memento Box'는 예정대로 발매되나, 발매 기념 온·오프라인 미디어 쇼케이스 및 팬 쇼케이스는 진행하기 어려운 상황입니다. 언론 및 팬 여러분의 양해를 부탁드립니다.당사는 의료진의 소견을 존중, 아티스트의 건강 회복을 최우선 순위에 두고 향후 활동을 운영할 계획입니다. 따라서 멤버 송하영, 박지원, 이서연, 이채영, 백지헌은 컨디션 회복 상황에 따라 향후 스케줄에 유동적으로 참여하거나, 안무 소화가 어려울 수 있음을 알려 드립니다.당사는 이들 5명의 멤버가 하루 빨리 건강한 모습으로 팬 여러분을 만날 수 있도록 치료와 회복에 최선을 다하겠습니다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr