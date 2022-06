방탄소년단 지민 'With You' 전 세계 신기록 행진 기념 한 달간 축하 버스 운행 '필리핀 빅 이벤트'

방탄소년단 지민의 첫OST 'With You'가 세운 한국 및 세계 신기록을 축하하기 위해 필리핀 팬덤이 나섰다.지민의 필리핀 팬들은 'With You'가 세운 빌보드 핫트렌딩 송 1위(3주 연속)와 전 세계 아이튠즈 사상 역대 최단 기간 100개국 1위 신기록 등을 축하하는 문구를 담아 현지에서 래핑 버스 운행을 알렸다.필리핀 마닐라 주요 중심지 연결 도로인 엣사(EDSA)에서 운행되는 총 3대의 'With You' 래핑 버스는 6월 1일부터 30일까지 무려 한달간 진행될 예정으로 K팝 팬뿐만 아니라 많은 현지인들과 관광객들의 이목이 집중될 것으로 예상된다.발매전부터 국내외에서 큰 기대를 모았던 지민의 첫 OST 'With You'는 발매 직후 돌풍을 일으키며 전 세계 아이튠즈 역사상 최단 기간 100개국 1위 신기록 달성으로 스타트를 끊고, 또 다시 역대 가장 빠른 속도로 118개국 1위를 달성하는 새 역사까지 이뤄냈다.특히 빌보드(Billboard)에서는 방탄소년단의 'Butter'(버터)를 제치고 '핫드렌딩 송 차트' 1위에 올라 그룹과 개인을 포함한 최초이자 최고 기록을 수립했으며, 28일자 최신 차트 1위로 3주 연속 왕좌에 등극해 뜨거운 인기를 실감케 하고 있다.31일에는 스포티파이에서 6400만 스트리밍을 돌파해 발매 36일 10시간만에 자신이 세운 한국 OST 최단 기간 신기록을 갈아치우며 글로벌 스트리밍 플랫폼 및 음원 차트에서 눈부신 성과를 써내려가고 있다.한편 지민이 속한 방탄소년단은 오는 10일 앤솔러지(Anthology) 앨범 'Proof' 발매를 앞두고 있으며 지난달 28일과 29일 'Proof' 버전에 이어 31일부터 6월 2일까지 'Door' 버전 콘셉트 포토를 공개한다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr