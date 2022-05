방탄소년단 지민, 'Filter' 스포티파이 2억 8700만+유튜브 9600만 돌파...韓솔로•男솔로1위'

방탄소년단 지민의 'Filter'(필터)가 음원 플랫폼에서 발매 2년이 지난 현재까지 강세를 이어가고 있다.지민의 솔로곡 'Filter'가 세계 최대 음원 사이트 스포티파이에서 20일 2억 8700만 스트리밍을 돌파해 종전의 한국 남자 솔로곡 최단 기간 신기록을 재경신했다.'Filter'는 뮤직비디오 없이 유튜브에 오디오 음원으로 공개되었으며 지난 18일 9600만을 넘어 지민은 한국 솔로 가수 공식 오디오 영상 중 가장 빠른 속도로 조회수를 높여 1억 뷰를 목전에 두고 있다.2020년 방탄소년단 정규 4집에 수록된 'Filter'는 발매 직후 음원 돌풍을 일으키며 엄청난 화제를 모은 곡으로 제작에 참여한 작사팀 '당케'(danke)는 유튜브 채널을 통해 "(지민의) 음색이 노래와 너무 잘 어울려서 황홀하게 들렸다. 매혹됐다"라고 극찬하며 벅차고 자랑스러운 감정을 전한 바 있다.'Filter'는 작사, 작곡 및 프로듀싱을 맡은 '친구'와 오는 6월 10일 발매를 앞둔 새 앨범 'Proof'에 재수록될 예정으로 지민은 최근 공개된 'Proof of Inspiration' 영상에서 ''아미들이 기대하는 다채로운 모습들을 다 보여드리고 싶었다. 앞으로도 보여드릴 많은 색깔들이 남아있기도 하다''라고 전했다.지민은 앞서 문화 매거진을 통해 스스로의 삶을 신화로 만들어냈다는 평가를 받은 바 있으며 'Filter'는 이러한 찬사에 안주하지 않고 늘 새로운 모습으로 팬들에게 다가가고 싶은 마음을 표현한 곡이기에 리스너들의 많은 사랑을 받아 장기간 식지 않는 인기를 누리고 있다.한편 tvN 토일드라마 '우리들의 블루스' OST 지민의 'With You' 또한 폭발적 반응으로 지난 20일 스포티파이 5200만 스트리밍을 돌파해 한국 OST 최단 기간 신기록을 재경신하는 등 솔로곡과 함께 플랫폼을 장악하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr