방탄소년단 지민 'With You' 아이튠즈 역사상 가장 빠른 118개국 1위... 'OST로 세계 정복'

방탄소년단 지민의 'With You'가 118개국 1위 달성으로 아이튠즈 역사상 세계 최초 최단 기간 신기록을 수립했다.4월 24일 오후 11시(한국 시간) 발매된 지민의 OST 'With You'가 앵귈라(Anguilla) 아이튠즈 톱송 차트에서 지난 13일 1위를 차지해 2022년도 발매곡 포함 아이튠즈 역사상 가장 빠른 118개국 1위 세계 신기록의 주인공이 됐다.'With You'는 앞서 이미 아이튠즈 최단 시간 100개국 1위로 데뷔 부터 전 세계 신기록을 세웠으며, 월드와이드 아이튠즈와 유럽 아이튠즈 1위를 석권하는 등 글로벌 음악 시장의 새역사를 세우는 음원 돌풍을 일으켜 놀라움을 안겼다.특히 세계 8대 음악 시장으로 불리는 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 네덜란드, 캐나다, 호주 아이튠즈 톱송 차트에서 1위를 휩쓸어 지민은 데뷔 후 첫 개인 활동인 'With You' 발매와 함께 강력한 음원 파워를 과시했다.그중 진입 장벽이 높기로 유명한 일본에서 단 47분만에 가장 빠른 1위에 올라, 폭발적인 위력으로 한국 OST 신기록을 수립, 영국에서는 무려 28시간 13분간 1위 자리를 지켜 영국 아이튠즈 역대 한국 OST 최장 시간 1위를 기록하는 등 전례없는 신기록 행진을 이뤘다.또한 세계에서 5번째 거대 음악 시장인 프랑스에서는 솔로곡 'Lie'(라이), 'Serendipity'(세렌디피티) 인트로와 풀 버전, 'Filter'(필터)에 이어 'With You'까지 5개의 음원이 모두 1위 '올킬'을 기록해 프랑스 아이튠즈 최초이자 유일한 아티스트에 이름을 올렸다.한편 지민은 tvN 토일드라마 '우리들의 블루스' OST 'With You'를 통해 유니크하고 아름다운 감성 보컬로 드라마의 몰입도를 높여 시청률 상승에 기여함과 동시에 연일 신기록 열전을 이루는 괴물같은 저력을 발휘하며 전 세계 음원 시장을 강타하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr