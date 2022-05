'美빌보드 2주 연속' 방탄소년단 지민 'With You' 역대 한국 드라마 OST 최고기록

방탄소년단(BTS) 지민의 첫 OST ‘With You’(위드 유)가 발매 2주 연속 미국 빌보드 차트에서 한국 OST를 빛내며 뜨거운 인기를 이어갔다.10일(현지 시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 5월 14일 자 차트에 따르면 지민의 'With You'가 ‘빌보드 글로벌 200(미국 제외)’ 71위로 발매 2주 연속 차트인하며 발매 2주차 역대 한국 드라마 OST 사상 가장 높은 순위를 기록했다.또한 ‘빌보드 글로벌 200’ 차트에서도 109위로 2주 연속 차트인하며 발매 2주차에도 역시 한국 드라마 OST 중 최고 순위에 등극했다.지민의 'With You'는 지난 발매 첫주에 7일의 집계 기간이 아닌 4일 10시간 기록만으로 ‘빌보드 글로벌 200(미국 제외)’ 14위, ‘빌보드 글로벌 200’ 19위에 오르며 일체의 프로모션없이 역대 한국 드라마 OST 최고 기록으로 빌보드에 입성하는 놀라운 인기 돌풍을 일으켰다.전 세계 200개 이상 국가와 지역의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 매기는 ‘빌보드 글로벌 200’ 두 차트에서 2주 연속 모두 차트인에 성공한 ‘With You’는, 빌보드 집계에 불리한 일요일 오후 11시에 발매되었으나 한국 드라마 OST 중 최고 성적으로 빌보드 기록을 내며 지민의 세계적 위력을 재확인하는 계기가 됐다.특히 ‘With You’는 올해 1월 음원 중복 구매를 인정하지 않는 빌보드 순위 집계 기준을 바꾼 이후 처음으로 ‘빌보드 디지털 송 세일즈’ 차트 1위에 등극하며 한국 OST로써 의미 있는 기록을 남기기도 했다.뿐만 아니라 '빌보드 핫트렌딩 송즈 차트' 1위를 (4/29- 5/5) 차지한 'With You'는 지난해 이 차트가 생긴 이후 1위에 오른 방탄소년단의 'Butter', 'Permission to dance'와 SB19Offical의 'Bazinga'에 이은 4번째 달성으로, 그룹과 개인을 포함해 최초 1위에 오른 노래와 아티스트가 되어 SNS를 장악한 그 화제성과 인기를 증명했다.지민의 첫 개인 활동이자 첫 OST인 ‘With You’는 아름답고 서정적인 선율과 저음과 고음의 환상적 하모니로 몰입감을 극대화 시킨 지민의 매력적인 보컬이 만나 ‘우리들의 블루스’ 극의 흐름과 완벽하게 어우러져 드라마 감정선 연결의 훌륭한 가교로 호평을 받고 있다.이에 국내 음원 차트의 우수한 성적과 함께 미국을 넘어 각국 빌보드 차트까지 연속으로 섭렵하며 글로벌 인기 행진을 이어가고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr