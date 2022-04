방탄소년단 정국 '치누숲' 베키 지 女원키 완벽 열창+칼각·칼박 퍼포먼스→'대체불가'

방탄소년단(BTS) 정국이 대체불가 '무대 제왕'의 환상적인 포스를 과시했다.최근 방탄소년단은 공식 유튜브 채널 '방탄TV(BANGTANTV)를 통해 '[SPECIAL CLIP] BTS (방탄소년단) ‘Chicken Noodle Soup' 이라는 제목으로'치킨 누들 수프' 무대 영상을 공개했다.이 중 멤버 정국은 '치킨 누들 수프'의 뮤직비디오 한 장면처럼 타고 있던 차에서 여유롭게 내리는 동시에 피처링을 맡은 베키 지(Becky G)의 "We always got loved~" 를 부르며 시선을 압도했다.정국은 자신만의 색깔과 개성으로 베키 지의 여성 파트 원키를 독보적이고 완벽하게 열창했고 영어 가사도 독보적으로 소화해 귀를 강탈했다.특히 정국은 긁는 듯한 그로울링 창법의 미성이 섞인 고퀄리티 팝보컬을 선보이며 정확한 음정의 뛰어난 가창력으로 짜릿한 쾌감을 선사했다.이어서 정국은 현란한 몸 놀림과 스웨그가 돋보이는 프리스타일 댄스도 선보이며 강렬한 무대 존재감을 자랑했다.또 정국은 절도와 파워풀함을 겸비한 칼각, 칼박으로 퍼포먼스를 펼치는 등 클라스가 다른 무대력을 보여주며 눈길을 몰입시켰다.이와 함께 정국은 앞 머리를 모두 올린 올백 헤어에 선글라스를 올리고 힙합 스타일링, 팔에 새겨진 타투로 '힙' 하고 자유 분방한 치명적인 매력을 내뿜으며 팬심을 뒤흔들었다.또한 정국은 화려한 이목구비가 돋보이는 자체 발광 꽃미남 비주얼도 뽐내며 여심을 홀렸다.이에 팬들은 "정국이 퍼포먼스 칼각 칼박자로 딱딱 떨어지는데 진심 소름 돋음" "무대력 비주얼 매력 오감극락♥" "베키지 파트 완벽하게 씹어 먹은 정국이 음정 완전 정확해 짜릿" "정국이 배키지 원키 실화냐 역시 보컬킹" "정국이 라이브 퍼포먼스 집중력 10000% 누구도 따라 올 수 없는 무대 존재감" "정국이 프리스타일 부분 너무 좋다 스웨그 폭발" "정국이 선글라스 머리에 쓴거 진짜 까리하고 간지나" "무대력 비주얼 치명적인 매력ㅜㅜ 눈을 뗄 수 없네" "무대에서 정국이는 대체불가해 그 와중 영어 발음 감탄이다" 등 다채로운 반응을 나타냈다.앞서 베키 지는 자신의 파트를 부른 정국의 영상을 본 후 "Jungkook KILLED it!"(정국은 끝내줬어!) 라며 찬사를 보낸 바 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr