방탄소년단 뷔, 인스타그램 역사상 최단 4000만 팔로워 돌파...막강한 영향력

방탄소년단 뷔가 인스타그램 역사상 최단기간에 팔로워 4000만 명을 돌파하며 진정한 SNS 킹의 면모를 과시했다.20일 오전, 뷔의 인스타그램은 개설된 지 135일 만에 인스타그램 역사상 최단기간에 4000만 팔로워를 돌파했다.방탄소년단은 지난해 12월, 데뷔 8년 만에 멤버들 개인 인스타그램을 개설 후 뷔의 인스타그램은 가장 빠른 속도로 팔로워가 늘어났다.불과 43분 만에 100만 팔로워, 4시간 52분 만에 1000만 팔로워를 기록해 놀라움을 안겼으며 기네스 세계기록으로부터 2개의 세계 신기록을 공식인증 받았다.이어 28시간 28분 만에 2000만 팔로워, 지난 1월 3일 3,000만 팔로워를 달성, 이후 4000만 팔로워를 돌파하기까지, 뷔는 인스타그램 역사상 전 세계에서 가장 빠른 속도로 팔로워 증가 신기록을 경신하고 있다.뷔가 피드에 게재한 게시물들은 폭발적인 반응을 받고 있다. 지난해 12월 게재한 반려견 연탄의 사진은 아시아 셀럽 최초로 1900만 ‘좋아요’를 기록했으며 ‘인스타그램 게시물 ‘좋아요’ 톱 20’ 18위에 올랐다.가장 많은 ‘좋아’요를 받은 게시물 ‘톱 20’ 순위에 오른 셀럽들은 크리스티아누 호날두, XXX텐타시온, 아리아나 그란데, 빌리 아일리시, 카일리 제너, 톰 홀랜드, 리오넬 메시로 뷔는 이들과 함께 나란히 셀럽의 셀럽으로 막강한 영향력을 미치고 있다.뷔가 올린 릴스도 뜨거운 사랑을 받고 있다. 지난 2일 인스타그램에 “Shall we dance?”라는 제목으로 게재한 영상은 폭발적인 조회수를 기록했다.뷔가 라스베이거스의 재즈바에서 ‘Fly Me to the Moon’에 맞춰 혼자 맘보 댄스를 추는 영상은 전 세계 팬들을 열광시키며 불과 13시간 만에 2000만 조회수를 기록했다.뷔는 이 영상으로 19시간 만에 2000만 조회수를 돌파한 리오넬 메시의 기록을 깨고 크리스티아누 호날두에 이어 두 번째 빠른 속도로 2000만 조회수를 기록을 경신했다.현재 3353만 조회수를 기록하고 있는 이 영상 포함, 4개의 영상이 모두 3300만 조회수를 돌파하는 뜨거운 인기를 누리고 있다. 특히 뷔가 해리 스타일스의 콘서트를 즐기는 영상은 4000만 조회수를 앞두고 있다.뷔는 인스타그램을 통해 소소한 일상과 음악, 취미 등을 공유하며 팬들과 친구처럼 가깝게 지내고 싶다는 소탈한 소망을 이루고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr