블랙핑크 리사, 생일맞이 '최애돌' 1억 6천 표 달성.. 기부요정 등극

그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 리사가 지난 27일 생일을 맞이하여, 아이돌 팬덤 순위 서비스 '최애돌’에서 무려 1억 6천만 표로 당일 투표수 1위를 달성하고 제309대 기부요정으로 선정되었다.리사의 커뮤니티에서는 전 세계 팬덤 '블링크'가 모여 '#SuperstarLalisaDay', '#오늘쁘생일인데어쩔릴리' 해시태그와 함께 "생일 축하해, 내 사랑 리사!", "나의 비타민 막내 라리사 항상 건강하고 행복하길"이라며 사랑이 가득한 메시지를 전했다. 같은 날 '최애돌' 커뮤니티에는 직접 만든 배너를 장식하고, 오프라인으로 꽃집, 카페 등 생일 기념 이벤트를 진행하며 축하를 이어갔다.한편 리사는 25번째 생일을 맞이하여 태국에서 생일을 보냈다. 리사의 인스타그램에는 "I’m so happy that this year I can spend my birthday with family and friends. Thank you everyone for making another year of my birthday so special"(올해 생일은 가족, 친구들과 함께 보낼 수 있어 너무 기쁘다. 특별한 생일을 맞이할 수 있게 해 준 분들께 감사드린다)라는 소감과 함께 하늘색 드레스를 입고 생일파티를 하는 사진을 게재했다.제309대 기부요정이 된 리사의 이름으로 ‘밀알복지재단’에 전달될 기부금은 국내 저소득 장애아동 가정과 코로나19로 고립된 위기 가정을 위한 기금으로 쓰인다. 리사가 '최애돌'을 통해서 기부한 총 누적 금액은 1550만 원이다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr