방탄소년단 지민 '메인 댄서의 월클 파급력' Z세대가 꽂힌 섹시 웨이브 틱톡 바이럴 핫이슈 물결

방탄소년단 지민의 프리스타일 댄스가 틱톡 사용자들의 뜨거운 반응을 모으며 핫 트렌드를 이끌고 있다.미국의 코리아부(Koreaboo)를 비롯한 일본, 인도, 브라질 등 다수의 해외 매체들은 지민이 최근 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 열린 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL' 콘서트 후 틱톡에서 바이럴을 일으키고 있다고 보도했다.지민은 당시 프리스타일 댄스로 진행된 'Airplane Pt. 2'에서 백스텝과 함께 부드럽고 섹시한 바디 웨이브에 이어 비트에 맞춘 손동작을 포인트로 현장 열기를 뜨겁게 달궜으며 해당 장면이 트위터에 업로드되자 24시간만에 100만 뷰 돌파, 현재 270만 뷰 이상을 기록하는 화제를 모으고 있다.이 영상은 쥬시J가 피처링한 케빈 게이츠의 'Thinking With My D**k'를 배경음악으로 한 팬에 의해 틱톡으로 옮겨져 900만 뷰, 250만 '좋아요'라는 엄청난 호응을 얻은데 이어 세계의 틱톡커들에 의해 바이럴이 생성되며 순식간에 틱톡 트렌드를 점령했다.그중 대표적으로 1390만 팔로워를 보유한 틱톡 슈퍼스타 텐유진이 이 대열에 합류해 현재 조회수 500만 뷰를 기록, 560만 팔로워의 kagiristwins는 두개의 콘텐츠로 각각 170만, 140만 뷰가 넘는 조회수를 나타내고 있으며 이는 그들의 최근 영상 중 단연 압도적인 인기로 계속해서 입소문을 타고 있다.지민은 쉼없이 박자를 쪼개 정확한 디테일을 더하면서 긴 팔다리를 활용한 크고 화려한 동작 등으로 군무에서도 유독 눈에 띄는 존재감을 발휘하며, 특히 프리스타일 댄스에서 다양한 장르의 춤을 마스터한 방탄소년단의 대표 메인 댄서답게 유니크한 댄스 스킬로 팬들을 열광케 하는 멤버다.여기에 탄탄한 초콜렛 복근등 슬림하고 군살 하나없는 몸매에서 뿜어져 나오는 섹시하고 유려한 춤선과 노래의 분위기 및 가사에 맞게 자유자제로 물 흐르는듯한 완급 조절의 완벽한 스웨그까지, 그야말로 '멋짐'이 폭발하는 무대 매너로 스테이지를 장악해 K팝 대표 댄서로서의 면모를 가감없이 발휘한다.지민은 매 무대에서 색다른 프리스타일을 구사해왔으며, 이번 콘서트에서도 독창적인 프리스타일 댄스를 통해 팬덤을 뛰어넘는 대중들의 폭발적 관심으로 'jimin viral dance' 'jimin tiktok dance trend' 'jimin new trending dance' 등의 문구와 함께 Z세대가 선도하는 소셜 미디어 세계의 댄스 왕국인 틱톡에서 붐을 일으키며 글로벌 핫한 파급력을 실감케 하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr