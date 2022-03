정려원 인스타그램

배우 정려원이 반려묘와 즐거운 한 때를 보냈다.정려원은 13일 자신의 인스타그램에 "a good thing about a day off- you can try and smell your cat all day- 휴차의 좋은점. 하루종일 고양이 정수리 냄새를 맡을수 있.. #응 됐어 그만해"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 정려원은 반려묘를 안고 밝은 표정을 짓고 있다. 반면 반려묘는 그리 좋지만은 않은 듯 심각한 표정을 짓고 있어 웃음을 자아낸다.정려원은 JTBC 드라마 '하얀 차를 탄 여자'에 출연할 예정이다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr