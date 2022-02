"이제 돈 벌러 갑니다" 서신애, 언제 '꼰대 선배' 됐나…성대 우등 졸업생 인증 [TEN★]

사진=서신애 인스타그램

배우 서신애가 대학교를 졸업했다.서신애는 21일 자신의 인스타그램에 "2016년 열 아홉에 입학해서 2022년 스물 다섯에 졸업합니다"라고 글을 올리며 졸업 소식을 알렸다. 서신애는 "6년이란 시간 동안 많이 배우고 깨달았습니다. 좋은 선배들과 친구들, 존경하는 교수님들이 생겼습니다. 그동안 신세 많이 졌습니다! 감사했습니다!"라고 전했다.서신애는 "To. #22학번 #새내기들"이라며 신입생, 재학생들에게 대학생활 꿀팁을 전했다. 그는 "1-2학년 때 필수 교양 무조건 다 듣고 3-4학년에 전공에 집중해서 듣는 게 제일이에요! 그리고 타학과 선배한테 전해 들은 수강신청 꿀팁 하나 드리자면, 09:00:00에 누르지 말고 09:00:01에 눌러야 무조건 1순위로 신청됩니다. 저는 그렇게해서 T.O. 한 자리인 교양 수업들 다 들었어요!"라고 밝혔다. 또한 "수선관 테라스 팁도 드리자면, 밤샘 작업할 때 나와서 풍경을 보며 잠시 멍 때리면 별들이 보이는 배경에 오른쪽엔 남산 타워, 왼쪽엔 롯데타워가 보이는데 아주 장관입니다. 여름 공강엔 친구들과 냉면이나 햄버거, 엽떡 꼭 시켜드세요! 진짜 좋은 추억들 많이 생길 거예요. 그리고 겨울 공강엔 그.. 딸기 생크림 케이크를 좋아하는 1人으로서 무조건 소나무길에 있는 케이크 집으로 가세요.. 무조건... 마지막으로 시간 약속은 무조건 지켜주세요. 연습실에 모이는 시간이나 실기 과제 마감 시간은 정말 중요합니다. 우리는 다같이 하는 작업이기 때문에 한 사람이라도 늦는다면 모두가 기다려야하는 상황이라 혹시라도 늦게 된다면 교수님이나 동기들에게 미리 연락하는 것도 좋은 방법입니다"라고 적었다. 이어 "사실 무엇보다 많이 놀고, 성실히 공부하는 게 제일입니다. 하고 싶은 말들이 너무 많은데 더 하게 되면 길어질까봐 이만 줄일게요. 더 궁금한 것들이 있다면 댓글 달아주세요! 응원할게요, 새내기들 화이팅!! 총총,, From. 16학번 (꼰대) 선배가 ps. 졸업했으니 전 이제 돈 벌러갑니다. 성동일 선배님, 사랑해요"라고 썼다. 그러면서 "#성균관대학교 #SKKU #2022 #겨울학위수여식 #드디어 #졸업 #자유 #유생탈출 #고생많았어 #고마웠어요 #앞으로꽃길만걸어요"라고 해시태그를 덧달았다.서신애는 학사모와 학위복를 쓰고 기념 사진을 남기고 있다. 우등 졸업상과 학위증도 보인다. 추억이 많은 교정에서 사진을 찍으며 환하게 웃는 모습이 눈길을 끈다.1998년생 서신애는 2004년 시트콤 '지붕 뚫고 하이킥'에 출연해 많은 사랑을 받았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr