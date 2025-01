사진=장윤주 SNS

모델 겸 배우 장윤주가 일상에서도 본업 본능을 풍겼다.장윤주는 15일 자신의 인스타그램 스토리에 "How are you? I'm fine. Thank you!"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 장윤주는 한 카페를 찾은 듯한 모습. 특히 흰색 긴팔 목티에 데님 청바지로 기본 룩을 연출한 장윤주는 가만히 서있음에도 불구하고 마네킹 같은 비주얼을 보여주고 있어 시선을 사로잡았다.한편 장윤주는 2015년, 4살 연하의 산업 디자이너 겸 사업가 정승민과 결혼해 2017년 딸 리사 양을 낳아 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr