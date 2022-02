사진=소유진 인스타그램

배우 소유진네 가족이 새해 인사를 전했다.소유진은 1일 자신의 인스타그램에 "한 해 동안 부족한 저를 팔로우해주시고 저희 아이들 이쁘다고 해주시고 남편도 응원해주시고... 너무나 감사했습니다! 새해에도 제 인친님들 모두 건강하시고 복이 넘치시길 매일 기도할 거에요. May the new year bless you with health, wealth, and happiness!"라고 글을 올렸다. 함께 게시한 영상 속 백종원·소유진은 세 자녀들과 반포동 서래마을의 한 이탈리안 음식점을 찾았다. 다섯 식구는 밝은 얼굴로 새해 인사를 전해 미소를 자아내게 한다.소유진은 2013년 요리연구가 백종원과 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr