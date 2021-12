방탄소년단 지민 '크리스마스 러브' 美매체 홀리데이 플레이리스트 선정

방탄소년단 지민의 '크리스마스 러브'(Christmas Love)가 홀리데이 플레이리스트에 선정됐다.미국 연예 매체 숨피(Soompi)는 최근 K팝 홀리데이 플레이리스트(Holiday Playlist)에 지민의 '크리스마스 러브'를 비롯해 그룹 엑소의 'What I Want For Christmas', 태연의 'This Christmas', 더보이즈의 'Candles' 등을 포함한 총 8곡을 선정해 발표했다.매체는 지민의 자작곡 '크리스마스 러브' 선정하며 ''지민은 말 그대로 크리스마스를 얼마나 사랑하고 크리스마스가 영원하길 바라는지에 대해 노래하고 있기 때문''이라고 선정 이유를 밝혔다.'크리스마스 러브'는 지난해 12월 24일 예고 없이 발표된 곡으로 전 세계 실시간 트렌드 1위 및 세계 각국 트위터를 휩쓰는 폭발적 솔로 파워를 발휘, 유튜브와 사운드클라우드 등 무료 플랫폼 공개에도 불구하고 멜론 실시간 검색어 1위에 오르는 진풍경이 벌어지기도 했다.당시 지민은 팬카페를 통해 '여러분 모두는 언제나 사랑받아 마땅한 사람들'이라며 '여러분 모두가 행복한 사람이었으면 좋겠다는 소망 하나로 열심히 만들게 되었다. 곡 듣고 조금이나마 여러분들이 추억하는 예전으로 잠시 돌아갈 수 있었으면 좋겠다'는 따뜻한 메시지로 감동을 전했다.한편 지민의 '크리스마스 러브'는 유튜브 오디오 (4277만)와 사운드클라우드(4740만)에서 합산 9000만을 돌파해 1억 스트리밍을 눈앞에 두고 있으며 사운드클라우드 '올장르 톱50' 1위, '글로벌 비트 톱50' 1위에 올라 K팝 대표 시즌송으로 많은 사랑받고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr