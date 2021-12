방탄소년단 정국, 눈빛X스윗한 '심쿵' 남친미

방탄소년단(BTS) 정국이 '심쿵' 남친미로 시선을 사로잡았다.'삼성 모바일'(Samsung Mobile)은 최근 공식 SNS를 통해 '#GalaxyHolidayHint', '#GalaxyZFlip3' 라는 해시태그와 함께 모델로 활동 중인 멤버 정국의 광고 영상을 게재했다.해당 광고에서는 'Hopefully this year's present is worth flexing'(희망컨대 올해의 선물은 자랑할 만한 가치가 있다) 라는 콘셉트로 올해 원하는 것에 대해 댓글로 공유하는 '갤럭시 홀리데이 힌트' 이벤트를 실시했다.해당 광고 속 정국은 갤럭시 Z 플립3를 한 손에 들고 귀에는 갤럭시 버즈를 착용한 모습으로 보는 이들을 집중시키며 소장 욕구를 한껏 자극시켰다.정국은 여심을 녹일 온화하고 다정한 눈빛으로 정면을 바라보면서 시선을 사로잡았고 청 재킷을 입고도 자체 발광하는 세련미와 우아한 아우라로 극강의 고급스러움을 한껏 발산했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr