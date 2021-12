[공식] 방탄소년단(BTS), 11월 5주차 아차랭킹 1위 '보라빛 가득했던 2021년'

가수 방탄소년단이 11월 5주차 아이돌차트 아차랭킹 1위에 올랐다.방탄소년단이 11일 발표된 아이돌차트 11월 5주차(21.11.29~21.12.5) 아차랭킹에서 음원점수 1083점, 유튜브 점수 3578점, 소셜점수 4260점 등 총점 8991점으로 1위를 기록했다.방탄소년단은 7일(이하 현지시간) 미국의 저명한 음악·영화·TV 시상식 ‘2021 피플스 초이스 어워즈’에서 ‘올해의 그룹(The Group of 2021)’과 ‘올해의 노래(The Song of 2021)’, ‘올해의 뮤직비디오(The Music Video of 2021)’ 등 3개 부문에서 수상했다.2위는 총점 8286점의 아이유가 차지했다. 뒤를 이어 에스파(총점 5640점), 임영웅(총점 4217점), 비오(총점 4075점), 트와이스(총점 3499점), 아이브(총점 2442점), 조광일(총점 2430점), 경서예지(총점 1814점), 이찬원(총점 1794점)순으로 집계됐다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr