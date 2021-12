방탄소년단(BTS), 11월 4주차 아차랭킹 1위 '글로벌 스타의 위엄'

가수 방탄소년단이 11월 4주차 아이돌차트 아차랭킹 1위에 올랐다.방탄소년단이 4일 발표된 아이돌차트 11월 4주차(21.11.22~21.12.28) 아차랭킹에서 음원점수 1115점, 유튜브 점수 4327점, 소셜점수 3840점 등 총점 9472점으로 1위를 기록했다.방탄소년단은 지난 27~28일(이하 현지시간) 미국 로스앤젤레스 소파이 스타디움에서 ‘BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA’ 투어 콘서트를 펼쳤다. 이틀 동안의 공연에 10만 6천 여명의 관객이 방탄소년단과 함께 호흡했다.이번 콘서트는 방탄소년단이 지난 2019년 서울에서 펼쳤던 ‘2019 BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' [THE FINAL]’ 이후 약 2년 만에 재개된 오프라인 공연으로, 공연 시작 전부터 전 세계의 이목이 쏠렸다.2위는 총점 6187점의 에스파가 차지했다. 뒤를 이어 아이유(총점 6097점), 트와이스(총점 4724점), 임영웅(총점 4447점), 비오(총점 3439점), 이찬원(총점 2248점), 경서예지(총점 1901점), 베이식(총점 1871점), 조광일(총점 1854점)순으로 집계됐다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr