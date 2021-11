배우 류준열이 훈훈한 일상을 전했다.류준열은 24일 자신의 인스타그램에 "I’ve never raised my camera over my head…"(카메라를 머리 위로 올려본 적이 없어요)라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 류준열은 강렬한 레드 컬러의 옷을 찰떡같이 소화하며 생기 넘치는 비주얼을 뽐냈다.한편 류준열은 최근 JTBC 드라마 '인간실격'에 출연한 바 있다.사진=류준열 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr