블랙핑크 제니 인스타그램

그룹 블랙핑크 멤버들이 오랜만에 한자리에 모였다.블랙핑크 제니는 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "우리다"라는 문구와 함께 사진을 게재했다.사진 속 블랙핑크 멤버 제니, 지수, 로제, 리사는 다정한 모습으로 카메라를 응시하고 있다. 브이를 그리거나, 입술을 내밀고 또 윙크를 하는 등 멤버들 각각 자신의 매력을 어필 했다.특히 제니, 지수, 로제, 리사는 화려하게 꾸미지 않아도 빛나는 미모로 시선을 사로잡았다.한편 블랙핑크의 'How You Like That' 뮤직비디오는 지난 12일 유튜브 조회수 10억뷰를 돌파했다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr