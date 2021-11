"내 완벽한 이상형"…방탄소년단 지민, 셀카 한장에 글로벌 팬심 폭주

그룹 방탄소년단의 지민이 치명적인 매력을 자랑했다.지민은 지난 13일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스(Weverse)에 셀카를 올렸다.사진 속 지민은 검은색 후드 티셔츠를 입고 긴 흑발 헤어스타일로 소년미(美)를 뽐냈다. 마치 애니메이션 주인공처럼 신비로운 분위기를 자아냈다.특히 어두운 배경에서 더욱 돋보인 뽀얀 피부와, 지민 특유의 눈매와 입술이 팬들의 시선을 강탈했다. 지민은 손가락으로 한쪽 콧볼을 살짝 누른 애교로 팬심을 녹였다.이에 위버스를 비롯한 온라인 커뮤니티에는 '미친 잘생김이다' '지민은 내 이상형' '원조 큐티섹시다' 등 전 세계 팬들의 사랑 고백이 폭주했다.한편 지민의 셀카가 업로드된 이후 트위터상에는 'JIMIN SELCA', 'JIMIN JIMIN', 'BLACK HAIR', 'JIMIN ON WEVERSE', 'PARK JIMIN', 'I LOVE YOU SO MUCH', 'Mimi' 등 총 12개의 키워드가 트렌딩되며 화제를 모았다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr