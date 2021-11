방탄소년단 뷔, "세련미+ 달콤보이스" 겨울 추위도 녹이는 설렘

방탄소년단 뷔가 도회적인 세련미, 보기만 해도 훈훈해지는 완벽한 미모, 완벽한 피지컬까지 갖춘 대체불가 매력으로 팬들을 설레게 했다.방탄소년단이 글로벌 홍보모델로 활약하고 있는 휠라(FILA)는 공식 SNS에 ‘Heat Up The Winter’ 테마의 뷔 개인영상을 ‘언제 어디서든, 온기를 잃지 않도록’(Don't lose your warmth anytime, anywhere) 슬로건과 함께 게재했다.뷔는 그레이색 다운재킷에 화이트 맨투맨과 보아 후드재킷을 매치하고 겨울 추위도 녹이는 완전 무장한 겨울 패션을 선보였다.어떤 컬러도 완벽하게 소화해내는 뷔의 맑고 깨끗한 얼굴과 빚은 듯 완벽한 선으로 이루어진 조각 같은 이목구비는 얼음으로 만들어진 동굴 속 배경과 어우러져 신비함을 자아냈다.뷔가 긴팔을 이용해 재킷을 무심하게 펼치면서 입는 역동적인 포즈는 헤리티지 무드에 스포티한 감성을 더한 휠라 스포츠 웨어가 추구하는 특징을 잘 살려 광고모델로서의 역량을 완벽하게 뽐냈다.또한 순식간에 강렬하면서 무표정한 눈빛에서 겨울눈도 녹여버릴 듯 따뜻한 눈빛으로 변하면서 다채로운 포즈를 취해 뷔는 스포츠웨어에서 필수적인 다이내믹한 장면을 쉴 새 없이 연출했다.뷔가 팔을 펼쳐 마치 독수리의 날개를 펼친 모습을 연상시키는 포즈를 취하자 뷔가 착용한 모든 제품의 디테일한 개성과 도시적인 세련된 디자인이 한눈에 포착됐다. 작은 것도 놓치지 않고 연구하는 뷔의 영리한 연출력이 눈길을 끌었다.뷔가 “Heat Up The Winter” 멘트를 달콤한 중저음으로 들려주자, 겨울강추위도 팬들의 심장도 녹아버리는 듯 따스한 분위기가 화면을 가득 채웠다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr