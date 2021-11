"목소리가 기적"…'이런 엔딩'→'Falling' 꼭 들어야 할 BTS 정국 커버 17곡

방탄소년단 정국

'커버 요정'으로 불리는 방탄소년단 메인 보컬 정국이 공개한 커버곡들을 코스모폴리탄 인도네시아가 주목해 보도했다.최근 코스모폴리탄 인도네시아는 '꼭 들어야 할 방탄소년단 정국의 커버 17곡' 을 선정했고 "정국의 목소리는 기적이다" 라는 아낌 없는 극찬과 함께 수 많은 커버곡을 소개했다.코스모폴리탄 인도네시아가 선정한 꼭 들어야 할 정국의 커버 17곡으로는 첫 번째 '일하는 중'을 비롯해 크러쉬의 'SOFA', 'Beautiful', 아이유의 '이런 엔딩', 애덤 리바인의 'Lost Stars', 토리 켈리의 'Paper Hearts', 트로이 시반의 'Fools', 저스틴 비버의 'Nothing Like Us', '2U', 찰리 푸스의 'We Don't Talk Anymore', 최용준의 '아마도 그건', 라우브의 'Never Not', 박원의 'All of My Life, 캐럴 Oh Holy Night, 댄 + 셰이, 저스틴 비버 '10000 Hours', 해리 스타일스의 'Falling' 등이 있다.매체는 정국의 놀라운 보컬 기교와 강력한 감성이 녹아있는 'Sofa' 커버는 매번 다시 듣고 싶게 한다고 밝히며 'Lost Stars' 커버는 정국이 놀라운 천사의 목소리를 가지고 있다는 증거 중 하나라고 찬사를 보냈다.'Paper Hearts'는 정국의 커버곡 중 현재까지도 인기를 끌고 있는 곡으로 꼽으며 부드럽게 어루만지는 듯한 목소리는 이 노래에 완벽했다고 평가했다.국내 드라마 도깨비 OST인 'Beautiful' 커버에서 정국은 아름다움을 안겨주면서 그만의 독특하고 감동적인 느낌을 준다 게재했고, 찰리 푸스의 'We Don't Talk Anymore' 커버 속 정국의 감미로운 목소리는 네티즌들을 열광시켰다고 전했다.'이런 엔딩' 커버에서 정국은 원곡만큼 아름다운 보컬 기법으로 노래했고, 정국이 'Never Not' 커버 영상을 올리자 전세계 사람들이 깜짝 놀랐다며 큰 사랑과 극찬을 받았다고 말했다.정국이 부른 상징적인 커버곡 중 하나인 'All of My Life' 에서는 감미로운 피아노 선율과 따뜻한 목소리가 리스너들의 마음을 즉시 감동시켰다고 말했다. 또 'Oh Holy Night' 커버는 엔젤리틱한 정국의 목소리와 매력적인 보컬 기법이 완벽하게 조화를 이룬 것 같다고 설명하면서 크리스마스 플레이 리스트에 넣어야 한다고 각별한 애정을 나타냈다.특히 최근 정국이 공개한 'Falling' 커버곡은 아미들에게 다시 한 번 충격을 주었다며 강력한 재능과 보컬을 더욱 돋보이게 하는 커버곡이라고 평했다.한편 정국은 데뷔 이후부터 무려 40곡 이상 국내외 다채로운 장르의 곡을 자신만의 감성으로 재해석해 커버하면서 장르불문 보컬 능력치와 넓은 음악적 스펙트럼을 보여주고 있다.정국은 개인 방송에서 저스틴 비버의 'Hold On', 'Peaches', 브루노 마스 등의 'Leave The Door Open', 블랙베어의 'smile again', 'me & ur ghost', 라디의 '그렇게' 등을 즉석 라이브로 커버하며 전세계 팬들의 고막을 녹였다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr