제시 인스타그램

가수 제시가 독보적인 몸매로 시선을 강탈했다.제시는 20일 자신의 인스타그램에 "Now look into my brown eyes"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진 속 제시는 얼룩말 무늬 비슷한 디자인이 인상적인 초미니 밀착 원피스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 특히 제시는 주택가에서 과감한 의상과 포즈로 우월한 몸매를 자랑하고 있어 눈길을 끈다.제시는 tvN '식스센스2'에서 활약하고 있다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr