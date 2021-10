방탄소년단 뷔, 새로운 매혹의 독보적 남신 비주얼 빛난 '광고천재'

방탄소년단(BTS) 뷔가 아름다운 남신 비주얼과 팔색조 매력, 타고난 센스로 광고천재다운 면모를 뽐냈다.지난 4일 방탄소년단이 모델로 활약하고 있는 휠라(FILA)의 공식 트위터 계정과 유튜브 계정에 '2021 FILA EXPLORE COLLECTION' 중 'Explore Now'의 뷔 영상 및 사진이 게재됐다.휠라는 방탄소년단 멤버들의 영상과 사진을 순차적으로 업로드 했으며 4일 뷔의 강렬한 카리스마 넘치는 독보적인 비주얼이 공개되자 팬들은 뜨거운 반응을 보였다.컬이 살아있는 블랙헤어에 오렌지 컬러 넥라인이 포인트인 아웃도어룩을 완벽한 피지컬로 멋스럽게 소화한 뷔는 숨이 멎을 듯한 빛나는 미모로 눈을 사로잡았다.가을 정취를 더해주는 녹음과 오프로드카 위에서 궁극의 잘생김과 부드러운 카리스마를 자랑하는 뷔는 "나를 둘러싼 새로운 곳으로 (To a new place surrounding me)" 문구처럼 새로운 매혹으로 찾아온 아름다움으로 팬들을 설레게 했다.신비로운 음악과 함께 화면을 응시하는 뷔의 고혹적인 눈빛과 앵글의 움직임과 각도에 따라 면면이 펼쳐지는 뷔의 다채로운 잘생김은 잠시도 눈을 뗄 수 없게 하며 황홀경을 선사했다.로우앵글로 화면이 뷔의 얼굴로 꽉 차는 근접샷에서도 하이앵글의 항공샷에서도 뷔의 짙고 유니크한 빚은듯이 아름다운 이목구비는 'KPOP의 얼굴'의 위용을 자랑하며 마지막까지 막강한 존재감을 과시했다.뷔는 짧은 영상에서도 다양한 포즈와 강렬하고 치명적인 아우라로 영상 내내 블랙홀같은 흡입력을 선보이며 '역시 광고계 블루칩'이라는 찬사를 자아냈다.광고를 접한 팬들은 "뷔의 미모는 광고를 찢어", "아웃도어를 무슨 남신룩으로 소화하고 있네", "태형이와 함께라면 불지옥도 설렐 듯" 등의 반응이 이어졌다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr