크로스오버 그룹 포레스텔라와 가상 인간 루이가 함께 부른 ‘Stand by me’가 생활지음 유튜브 채널을 통해 14일 공개됐다.글로벌 의자 전문 기업 파트라(는 온라인 브랜드 생활지음 브랜드 영상 ‘Stand by me(언제나 생활지음)’을 공개했다. 남성 4중창 그룹 포레스텔라가 버추얼 휴먼 여성 보컬 루이와 함께 샤이니 원곡 ‘Stand by me’를 새롭게 편곡해 혼성 5중창으로 재해석한 노래가 귀를 사로잡는다.‘Stand by me(언제나 생활지음)’의 원곡은 드라마 ‘꽃보다 남자’ 수록곡이자 그룹 샤이니가 부른 ‘스탠 바이 미(Stand By Me)’다. 이번 ‘Stand by me(언제나 생활지음)’ 편곡은 황성제(ButterFly)가 맡았다. 그 외에도 드럼 정동윤, 베이스 백경진, 기타 방인재, 디지털 편집 서미래 등 걸출한 세션이 참여해 완성도 높은 커버곡을 제작했다.생활지음은 “생활에 행복 지음, 생활지음” 영상 공개에 맞춰 공식 온라인몰 ‘지음몰’을 통해 다양한 이벤트를 진행한다. 내달 말까지 15만원 이상 구매 고객에게 브랜드 영상의 현장이 담긴 화보를 증정한다. 또 파트라 프리미엄 가죽의자 특별전을 통해 의자 명가 파트라의 최정예 컬렉션을 특별 할인가에 선보인다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr