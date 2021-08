방탄소년단 뷔, 인도네시아 TV 쇼서 보여준 '카멜레온 매력'

방탄소년단 뷔가 센스와 유머로 글로벌 팬들을 사로잡았다 .

지난 24, 25 일 양일간 방탄소년단은 모델로 활동 중인 인도네시아 최대 상거래 기업 ‘ 토코피디아 (Tokopedia)’ 창립 12 주년을 맞아 TV 쇼에 출연해 다채로운 매력을 선보였다 .

신이 조각상이라 해도 믿을 만큼 완벽한 이목구비에 사랑스러운 헤어 스타일로 변화를 준 뷔는 반전 매력을 뽐내며 전 세계 팬들을 매료시켰다 .

지난 방송의 ‘ 풍선 다트 게임 ’ 에서 뷔는 뒤돌아서서 던진 다트핀으로 단 한 번에 명중시키며 풍선을 터뜨려 뜨거운 환호를 받은 바 있다 .

이번에 새롭게 진행한 ‘Yes or No’ 게임은 먼저 Yes 혹은 No 를 선택한 후 한 멤버가 작성한 문제를 공개하는 방식이었다 . Yes 가 좋을지 No 가 좋을지 아무도 모르는 예측 불허 게임이었다 .

뷔는 “ 나는 토코피디아 모델을 앞으로도 오랫동안 계속 하고 싶다 ” 에 ‘No’ 를 선택했고 , 나중에 문제를 확인한 후 “ 저는 (Yes or No 말고 ) 하트를 하고 싶었다 ” 며 머리 위로 손을 올려 큰 하트를 만들어 보는 이들에게 웃음을 안겼다 .

마지막 문제를 적고 있는 뷔에게 MC 박경림과 멤버들은 “ 문제를 내는 모습이 마치 화가 같다 ”, “ 밥 아저씨 같다 ”, “ 역시 뷔 문제는 감이 잘 안 잡힌다 ” 며 창의성 넘치는 뷔의 문제에 기대감을 표했다 .

뷔는 “ 저기 한 가운데서 댄스 배틀을 해줄 순 없겠지 ? 없으면 Yes 해줘 ” 라는 재치 넘치는 문제를 적었고 , 예상과 다르게 ‘No’ 를 선택한 멤버들을 춤추게 하며 화기애애한 분위기를 이끌었다 .

마지막으로 토코피디아 창립 12 주년을 맞아 ‘ 생일 축하 노래 ’ 를 부르며 축하했고 , 광고 메이킹 영상으로 방송을 마무리했다 . TV 쇼에서 발랄하고 사랑스러운 뷔의 모습과는 다른 광고 속 치명적인 눈빛과 다채로운 포즈가 눈길을 사로잡았다 .

뷔는 평소 ‘ 화보 장인 ’, ‘ 화보 천재 ’ 라 불리우며 완벽한 미모와 피지컬 , 천부적으로 타고난 감각에 끊임없는 노력을 더해 독보적인 매력을 어필하고 있다 .

팬들은 “ 외모는 차가워 보이는 조각상인데 성격은 사르르 녹는 솜사탕 같아 ”, “ 태형이 손끝까지 연기하는거 봐 . 매 컷마다 눈빛 , 분위기 달라지는 거 대단하다 ”, “ 태형이는 정말 특별해 . 누구도 생각하지 못한 방식으로 문제를 냈잖아 ” 라며 뜨겁게 반응했다 .