방탄소년단 정국 中팬클럽, 7m 'Still With You' 무대 프로모션+'美→日' 총 7개국 생일 광고 송출

방탄소년단(BTS) 정국의 중국 팬클럽이 감동 가득한 초특급 생일 선물을 공개하며 최강 팬 화력을 과시했다.최근 중국 팬클럽 '정국 차이나'가 정국의 자작곡 '스틸 위드 유'(Still With You) 무대 프로모션을 진행한다고 트위터를 통해 밝혔다.정국 차이나는 9월 1일~9월 7일 하이브 신사옥 부근에 위치한 용산 아이파크 몰 더 테라스 4층에 7m 높이의 'Still With You' 구조물과 소파, 전화기, 보라색 마이크 등 소품으로 무대를 꾸민다.이는 특히 정국의 자작곡 'Still With You'의 커버 디자인에 나오는 이미지에 영감을 받아 실물 모형으로 무대를 재현한 것으로 지극한 애정을 엿보게 했다.정국 차이나는 "정국의 생일, 우울한 시기(팬데믹)를 겪으며 우리가 직접 서로 얼굴을 마주 볼 수는 없지만 멀리에서라도 우리의 사랑과 소망을 보내고 싶다" 고 덧붙이며 보는 이들을 뭉클하게 만들었다.이와 함께 정국 차이나는 방탄소년단이 해외 투어를 개최한 전세계 곳곳을 정국의 생일 광고로 물들인다.정국 차이나는 9월 1일에 미국 LA 할리우드 명예의 거리에 있는 '할리우드 왁스 뮤지엄'에서 디지털 생일 광고를 진행한다고 전했다.또 태국 방콕 시암 파크 파라곤에서 디지털 시그니처 등 스크린 생일 광고와 일본 도쿄 롯폰기 힐즈 시세이도 입구 랩핑과 디지털 사이니지에서 생일 광고를 송출한다고 말했다.캐나다 최대 도시 토론토에서는 영 던다스 스퀘어 다운타운 Hard Rock 카페의 가로 풀 모션 LED 생일 광고와 브라질 상파울루 주셀리노 쿠비체크 애버뉴 50m 옥외 LED 패널 광고, 네덜란드의 암스테르담 램브란트 광장 'Heart of Amsterdam'에서는 수퍼 모션 디지털 사이니지 광고가 송출된다.8월 30일~9월 5일에는 싱가포르 비지니스 지구의 'Change Alley Mall' 디스플레이에서 생일 광고를 송출시킨다.정국 차이나는 팬데믹으로 공연을 할 수 없는 상황에서 평소 공연장에서 아미를 만나고 싶다고 언급한 정국의 꿈을 이루어 주기 위해 그 동안 해외 투어를 돌았던 해당 7개의 도시에서 생일 광고를 진행하게 되었다고 취지를 밝혀 깊은 감동도 안겼다.한편 정국 차이나는 엄청난 금액은 물론 창의적 아이디어와 남다른 의미까지 담은 정성 어린 생일 서포트들로 깊은 팬심을 느끼게 했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr