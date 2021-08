방탄소년단 정국 커버곡 '2U' 美지니어스 차트 전체 장르 2위→韓가수 1위 랭크

방탄소년단 정국이 커버곡 '2U'로 미국 '지니어스'(Genius) 차트에서 2위에 오르는 막강 음원 파워를 자랑했다.지난 19일(한국 시간) 미국 디지털 음악 매체 지니어스의 지니어스 Top100 차트 'All Genres'(전체 장르)에서 정국의 커버곡 '2U'가 2위를 차지하는 쾌거를 이뤘다.이는 정국이 해당 차트에서 한국 가수 중 1위에 랭크된 기록으로 세계적인 가수 빌리 아일리시의 'Happier Than Ever', 리조 & 칼디 B의 'Rumors', 더 키드 라로이 & 저스틴 비버의 'Stay' 보다 높은 순위에 오르는 강력한 인기를 과시했다.커버곡 '2U'는 David Guetta(데이비드 게타)의 곡으로 EDM 사운드 원곡을 편곡해 정국만의 감미롭고 아름다운 미성과 독보적인 가창력, 섬세한 감성으로 애절하고 아련하게 재해석했다.특히 이 곡은 정국이 2017년 자신의 20번째 생일을 맞이해 공개했으며 당시 폭발적인 반응을 얻었다.지난 17일에는 정국의 'Never Not'(네버 낫) 커버곡이 지니어스 Top100 차트 'All Genres' 에서 3위에 올랐고 12일에는 미발매 데모곡 '데칼코마니'(Decalcomania)가 'All Genres'와 'Pop'(팝) 부문에서 동시에 1위를 석권하는 등 독보적인 음원 인기를 보였다.그룹 메인 보컬인 정국은 현재까지 다양한 장르의 커버곡을 팬들에게 공개하면서 자신만의 감성을 공유했다.정국이 선보인 커버곡은 자이언티의 양화대교를 커버한 '일하는 중', 크러쉬의 SOFA, Beautiful, 애덤 리바인의 Lost Stars, 저스틴 비버의 Nothing Like Us, 2U, 토리 켈리의 Paper Hearts, 트로이 시반의 FOOLS, 찰리 푸스의 We Don't Talk Anymore, 아이유의 이런 엔딩, 최용준의 아마도 그건, 라우브의 Never Not, 댄+쉐이 & 저스틴 비버의 10,000 Hours 등 총 40곡 이상으로 팬들에게 '커버 요정' 이라 불리기도 한다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr