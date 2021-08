걸그룹 브레이브걸스 은지가 일상을 전했다.은지는 17일 자신의 인스타그램에 "After 'We Ride' 1"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 은지는 블랙 드레스를 소화하며 매혹적인 눈빛을 발산하고 있다.한편, 은지가 속한 브레이브 걸스는 오는 23일 미니 5집 리패키지 앨범 'After 'We Ride''를 발매한다.사진=브레이브걸스 은지 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr