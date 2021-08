방탄소년단 뷔 자작곡 'Winter Bear', 발매 2주년 축하 메시지 전세계 들썩

방탄소년단 뷔./

방탄소년단(BTS) 뷔의 자작곡 '윈터베어(Winter Bear)' 발매 2주년 축하메시지가 전세계 SNS를 뜨겁게 달궜다.2019년 8월 10일 자정 사운드 클라우드를 통해 공개된 '윈터베어'는 뷔의 첫 영어 자작곡이다. 뷔가 직접 프로듀싱에 참여했을 뿐 아니라 음원 재킷 사진도 직접 찍고 뮤직비디오도 직접 연출 및 출연해 곡 전반에 그의 감성이 고스란히 담겨있다.'윈터베어'는 공개 당시 사운드 클라우드의 월드와이드 New & Hot 부문 올뮤직장르 1위, 팝 부문 1위를 차지하며 폭발적인 사랑을 받았다.또 뛰어난 영상미와 뷔의 아름다운 미모, 감각적인 연출이 돋보이는 '윈터 베어' 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 트렌딩 월드와이드 1위를 비롯, 61개국에서 인기 동영상으로 진입했다.영국 매체 메트로(METRO)는 "순수한 어린 시절에 대한 향수를 자극하는 너무 좋은 곡"이라 극찬했고 미국 매체 엘리트 데일리(Elite Daily)를 비롯해 세계적 음악전문지 NME, 빌보드, 틴보그, 올케이팝, 숨피, 저스트자레드, 버즈, 코리아부, 나시온렉스, ET, 피디모뉴스, 스크린릴스, 할리우드라이프, 레트라스, 진저제너레이션 등 수많은 해외 언론들이 집중조명하며 찬사를 쏟아냈다.이후 '윈터베어'는 팬들의 대표 힐링곡으로 꾸준히 사랑 받았았다. 데뷔 2주년을 맞이한 지난 10일 전세계 팬들은 해시태그와 광고, 기부 등의 형태로 뜨겁게 축하를 전했다.뷔의 팬베이스인 '뷔인사이드'는 8월 8일부터 10일까지 3일간 10회에 걸쳐 Mnet 채널을 통한 TV광고를 진행해 축하의 마음을 전했다.또다른 팬베이스 'V BTS Bolivia'는 8월 9일부터 10일 양일간 사운드클라우드의 '윈터베어' 음원으로 연결되는 '페이스북(Facebook)' 및 '인스타그램(Instagram)'의 양방향 광고를 진행했고 'KTH Nepal'에서는 10일 네팔 카트만두에 광고판을 전시하며 축하를 전했다.또한 팬들이 전하는 축하메시지는 해시태그를 통해 전세계 SNS 뜨겁게 달궜으며 그 중 '#2YearsWithWinterBear'와 'GOOD DAY WITH V'는 트위터 월드와이드 트렌드 1, 2위를 차지했다.또 미국 트렌드 7위를 비롯해 인디아 1위, 러시아 3위, 파라과이 3위, 일본 6위 등 전세계 트렌드를 점령했으며 '#사랑스런겨울곰_윈터베어_2주년보라해'는 한국 트렌드 2위를 장식했다.미국에서는 뷔의 또다른 자작곡 'Sweet Night' 역시 탑트렌딩에 오르며 뜨거운 축하 열기를 실감케 했다.노규민 텐아시아 기자 pressgm@tenasia.co.kr