방탄소년단 지민 '버터' 프리뷰 클립 인스타그램 영상 700만뷰 '최초•최단•유일'돌파

인스타그램에서 개인 해시태그 세계 1위를 달리고 있는 방탄소년단(BTS) 지민이 '나온 버터', '퍼미션투댄스' 공식 영상 조회수가 연일 신기록 행진 중이다.지난 20일 공개된 'Butter' Jacket Preview Clip 영상이 최단 돌파를 이어가던 중 함께 공개된 7개의 영상 중 유일하게 700만 뷰 돌파로 최단•최초•유일의 기록을 또 한번 세우고 그 뜨거운 인기를 증명했다.18일에 공개된 새 싱글 'Permission to dance'의 'We don't need to worry'(우리 걱정할 필요없다)라는 지민이 부른 가사 글과 함께 공개 8초 만에 전세계를 홀린 '순백의 천사' 영상 역시 7개의 동발 영상 중 최단•최고 조회수인 463만 조회수를 돌파했다.앞서 5월 6일 0시에 가장 먼저 공개된 '버터'(Butter) 콘셉트 클립 역시 7개의 영상 중 가장 마지막에 공개 됐음에도 당시 폭발적 인기로 최단 200만 뷰를 돌파하고, 현재까지 최초이자 유일하게 500만 뷰를 넘긴 콘셉트 클립 영상으로 570만 조회수를 돌파하며 식지않는 인기와 파급력을 입증하고 있다.'소셜미디어의 황제'로 불리는 지민은 세계 최대 이미지 공유 플랫폼 인스타그램에서도 강력한 존재감을 발휘하고 있다.인스타그램에서 지민 고유 해시태그 #jimin은 22일 오전 기준 6251만뷰를 기록하며, 자신이 세운 세계 인물 최다 언급량 1위의 신기록을 자체 경신하고 있다.지민은 공개되는 방탄소년단 공식 영상 중 '최초•최단•유일'의 기록을 연일 세우며 'BTS FRONTMAN'으로 명성을 이어가고 있으며, 인스타그램에서도 '개인' 최초이자 최고 언급량으로 놀라운 '지민 효과'(Jimin Effect)를 발휘하고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr