그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 서현이 일상을 전했다.서현은 28일 오후 자신의 인스타그램을 통해 "생일 축하해주신 모든분들 진심으로 감사해요" "The happiest birthday ever Love u all" 이라는 글과 사진을 여러장 게제했다.공개된 사진에는 생일 축하 이벤트를 만끽하고 있는 서현의 모습이 담겨 있다.무엇보다 서현은 크롭 형태의 니트에 청바지를 입고 볼륨 몸매를 뽐내고 있어 보는 이들의 시선을 사로잡았다.한편 서현은 넷플릭스 영화 '모럴센스'에 출연한다.사진=서현 SNS조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr